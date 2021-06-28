Условий для людей нет. Бишкекчанин о светофорах в центре столицы

Житель Бишкека жалуется на неправильное расположение и отсутствие светофоров на пересечении улиц Ибраимова и Иваницина, а также Токтогула и Тыныстанова. Об этом пользователь соцсетей написал в Facebook.

По их словам, по Ибраимова и Иваницина светофор перекрывает дорожный знак. На втором перекрестке светофора вовсе нет, поэтому приходится ориентироваться по трафику автомобилей.

«Почему у нас такая дичь творится с пешеходной инфраструктурой? Город ведь в первую очередь для людей, а условий нигде нет», — пишут в Facebook.

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