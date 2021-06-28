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Агент 024

Дорожную разметку испортили на улице Баялинова в Бишкеке

На улице Баялинова, 164 /166 испортили дорожную разметку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Самовольно содрали слой двойной сплошной линии, которую сделали три года назад. Разметку убрали ради удобства клиентов открывшейся точки по замене масла», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199097/
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