Дорожную разметку испортили на улице Баялинова в Бишкеке

На улице Баялинова, 164 /166 испортили дорожную разметку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Самовольно содрали слой двойной сплошной линии, которую сделали три года назад. Разметку убрали ради удобства клиентов открывшейся точки по замене масла», — написал он.