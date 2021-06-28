21:52, 28 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Дорожную разметку испортили на улице Баялинова в Бишкеке
21:52, 28 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
На улице Баялинова, 164 /166 испортили дорожную разметку. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Самовольно содрали слой двойной сплошной линии, которую сделали три года назад. Разметку убрали ради удобства клиентов открывшейся точки по замене масла», — написал он.
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