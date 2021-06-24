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Агент 024

В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем

Сотрудник УПСМ в Бишкеке вцепился в жителя столицы и выражался матом. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

«Много не разговаривай, показывай документы, что ты себе позволяешь?» — сказал инспектор водителю авто и набросился на него на остановке по улице Абдрахманова.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах и за что сотрудники УПСМ остановили водителя. В управлении Патрульной службы милиции не комментируют инцидент.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/198763/
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