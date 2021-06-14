16:41, 14 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года
16:41, 14 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Америке пропали трое кыргызстанцев. Об их местонахождении неизвестно с июня 2020 года. Об этом в соцсетях сообщила их родственница.
По ее словам, пропали 42-летняя Насипа Душенова, ее дочь 10-летняя Ализе Душенова и 81-летняя бабушка Токтосия Курманбекова.
«Посольство КР и правоохранительные органы в США и Кыргызстане в поиске пропавших помочь ничем не смогли. Просим всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о них, связаться по номерам: +996700051368, +85256063693», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последний раз они выходили на связь из Билокси (штат Миссисипи).
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