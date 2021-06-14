В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года

В Америке пропали трое кыргызстанцев. Об их местонахождении неизвестно с июня 2020 года. Об этом в соцсетях сообщила их родственница.

По ее словам, пропали 42-летняя Насипа Душенова, ее дочь 10-летняя Ализе Душенова и 81-летняя бабушка Токтосия Курманбекова.

«Посольство КР и правоохранительные органы в США и Кыргызстане в поиске пропавших помочь ничем не смогли. Просим всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о них, связаться по номерам: +996700051368, +85256063693», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз они выходили на связь из Билокси (штат Миссисипи).