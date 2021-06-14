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Агент 024

Жители Джалал-Абада не могут поменять паспорта из-за халатности работников загса

В ЦОН Джалал-Абада не могут поменять паспорта пенсионерам. Об этом 24.kg сообщили они сами.

«Якобы в свидетельстве о браке, зарегистрированном в 1979 году, не видно печати. Послали в Сузакский районный загс, а там не оказалось в журнале регистрации ни свидетельства о рождении, ни о браке. В результате уже две недели мотаемся то в управление юстиции, то в Сузакский загс, то в ЦОН Джалал-Абада. А срок ID-карты заканчивается, потом мы не сможем получить пенсию», — написал читатель.

«Дожили, 40 лет зарегистрированы, а сейчас говорят, что наш брак недействительный. Как это понять? Мы граждане Кыргызстана! Бюрократию хотели уничтожить, а как? Как нам теперь быть? Куда нам обращаться?» — спрашивает он.

По словам жителя, они обращались к юристам, за решение дела в суде они запросили 50 тысяч сомов. У людей, живущих на пенсию, таких денег нет, да и ждать суда они не могут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197604/
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