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Агент 024

Против нового руководства. В Караколе на работу не вышли сотрудники «Тазалыка»

Грузчики и водители каракольского предприятия «Тазалык» не вышли на работу. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, они недовольны назначением нового руководителя предприятия Тимурлана Маданбекова.

«У него совершенно нет опыта работы в «Тазалыке» и другой муниципальной организации. До этого предприятие возглавлял Алмаз Абдыкеев, он в этой сфере работает давно. Но когда и. о. мэра стал Эрмат Джумаев, он захотел его уволить, рабочие выступили против. Но сейчас его все-таки сняли и назначили Тимурлана Маданбекова», — рассказали редакции.

Отмечается, что новый руководитель поставил задачи отчитываться о маршрутах и тратах на ГСМ. Он также планирует оборудовать каждую машину системой GPS.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/197307/
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