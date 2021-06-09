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Агент 024

В Бишкеке подрались пьяные несовершеннолетние. Милиция разбирается

В Бишкеке произошла драка несовершеннолетних. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, потасовка случилась сегодня на улице Бакаева в пять утра. Подралась группа пьяных парней и девушек.

«Один из них и вовсе лежит без сознания. Такую картину можно наблюдать почти через день. Дело в том, что здесь посуточно сдается особняк, его арендуют школьники и студенты, которые в нетрезвом состоянии избивают друг друга, кричат на всю улицу. Жильцам очень тяжело, люди пожилого возраста и дети просыпаются от криков и шума. Обращались несколько раз в милицию, но нет конкретных и действенных мер. Граждане готовы выйти на собрание и обсудить вопрос с представителями СМИ, соответствующими службами», — написала она.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg сказали, что уточняют детали происшествия.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/196984/
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