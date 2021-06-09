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Агент 024

Алло, чиновники! Телефоны «Белого дома» для обращения граждан не работают

Телефоны администрации президента для обращения граждан не работают. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, уже несколько дней она пытается записаться на прием, но ни один из пяти номеров, указанных на сайте президента, не отвечает.

«Звонила на 0312662131, 0312622378, 0312625028, 0312660240, 0312661077. Но никто не поднимает трубку. Это продолжается третий день. Раньше такого не было, на звонки обязательно отвечали. Получается, что я не могу выразить свою гражданскую позицию», — сказала читательница.

Журналисту 24.kg также не удалось дозвониться в администрацию главы государства по указанным номерам.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196974/
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