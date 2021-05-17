Нет освещения на улице Салиевой, потому что она не относится к Бишкеку

На улице Салиевой от улицы Лермонтова до Калинина нет освещения, потому что территория не относится к столице. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По информации МП «Бишкексвет», отрезок улицы относится к Аламединскому району Чуйской области.

«К городу относится отрезок улицы Салиевой от улицы Ауэзова до Валиханова (южная сторона). На этом участке светильники есть», — отметили в муниципалитете.

Ранее читатель пожаловался, что на отрезке дороги нет уличного освещения.

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