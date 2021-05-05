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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бордюры от нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Двумя машинами перекрыли тротуар на проспекте Манаса.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Неумелый водитель своим автотранспортом закрыл пешеходную часть улицы Токтогула, между Исанова и Тоголока Молдо. В этом месте постоянно автомобили заезжают на тротуар из-за отсутствия бордюров», — написал автор снимков.

Таксист постоянно паркуется на перекрестке улиц Суюмбаева и Огонбаева с нарушением ПДД.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автолюбитель оставил свою машину под запрещающим знаком.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192884/
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