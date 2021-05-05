Чудаки парковки. На улице Токтогула просят поставить бордюры от нарушителей

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Двумя машинами перекрыли тротуар на проспекте Манаса.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Неумелый водитель своим автотранспортом закрыл пешеходную часть улицы Токтогула, между Исанова и Тоголока Молдо. В этом месте постоянно автомобили заезжают на тротуар из-за отсутствия бордюров», — написал автор снимков.

Таксист постоянно паркуется на перекрестке улиц Суюмбаева и Огонбаева с нарушением ПДД.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автолюбитель оставил свою машину под запрещающим знаком.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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