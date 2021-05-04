В трехэтажном доме в Бишкеке открывают очередную точку фастфуда. Жители против

На проспекте Чингиза Айтматова, 55 в трехэтажном доме собираются открыть точку фастфуда. Жители сообщили 24.kg, что они против.

«Разрешения мы никакого не давали. Кто им позволил устанавливать вытяжки, перестраивать все? Собираем подписи против такого соседства», — написал читатель.

По его словам, в одной из квартир обвалилась штукатурка после строительных работ.

У жителей после взрывов газа в столичных точках общепита еще больше опасений по поводу такого соседства. Они просят местные власти проверить законность открытия точки фастфуда в их доме.

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