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Агент 024

В трехэтажном доме в Бишкеке открывают очередную точку фастфуда. Жители против

На проспекте Чингиза Айтматова, 55 в трехэтажном доме собираются открыть точку фастфуда. Жители сообщили 24.kg, что они против.

«Разрешения мы никакого не давали. Кто им позволил устанавливать вытяжки, перестраивать все? Собираем подписи против такого соседства», — написал читатель.

По его словам, в одной из квартир обвалилась штукатурка после строительных работ.

У жителей после взрывов газа в столичных точках общепита еще больше опасений по поводу такого соседства. Они просят местные власти проверить законность открытия точки фастфуда в их доме.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192831/
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