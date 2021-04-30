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Агент 024

Из-за прибытия премьер-министра в Ош рейсы задержали на полтора часа

В аэропорту «Ош» рейсы задержали на полтора часа. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, сегодня рейс, следующий по маршруту Ош — Бишкек, должен был вылететь в 17.25. Однако пассажиров заставили ждать.

«Нам ничего не объяснили. Спустя час из аэропорта на большой скорости выехали джипы. Только в 18.30 мы сели в самолет», — заявили редакции.

Отметим, что сегодня в Ош из Казани прилетел премьер-министр Улукбек Марипов. Позже он выехал в Баткенскую область, где в приграничных районах произошел конфликт.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192399/
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