Житель Таласа жалуется на стихийную свалку

Житель Таласа пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся между городом и селом Балбал. Видеообращение он отправил 24.kg.

«На главной дороге, ведущей в село Балбал Таласского района, появился стихийный полигон. Свалка расширяется с каждым днем. До нее никому нет дела, никто не контролирует. Сюда бросают все, начиная от бытового мусора и заканчивая трупами животных. Запах ужасный. Местной власти безразлично. Главная свалка находится в 3 километрах отсюда. Но туда люди не доезжают, все бросают сюда», — рассказывает житель.