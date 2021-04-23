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Агент 024

Житель Таласа жалуется на стихийную свалку

Житель Таласа пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся между городом и селом Балбал. Видеообращение он отправил 24.kg.

«На главной дороге, ведущей в село Балбал Таласского района, появился стихийный полигон. Свалка расширяется с каждым днем. До нее никому нет дела, никто не контролирует. Сюда бросают все, начиная от бытового мусора и заканчивая трупами животных. Запах ужасный. Местной власти безразлично. Главная свалка находится в 3 километрах отсюда. Но туда люди не доезжают, все бросают сюда», — рассказывает житель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/191341/
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