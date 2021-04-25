Мгновения жизни. Южный Иссык-Куль и горы Кыргызстана

Выходные и прекрасная погода. Чем не повод отправиться в небольшое путешествие по республике? А заодно и запечатлеть весеннюю красоту природы Кыргызстана.

Для начала полюбуемся нашими прекрасными горами, которые запечатлел Абазбек Рашидов.

«Я живу в Италии, но недавно ездила в Кыргызстан. Сделала несколько фото и решила поделиться ими», — написала Наиля Хамзина. Она посетила южный берег Иссык-Куля.

«Размеренная сельская жизнь на фоне снежных гор. Село Тюп, Иссык-Кульская область», — рассказал о фотографиях, сделанных уже на северном берегу озера, Бакытбек Эргешбаев.

Завершим наше небольшое путешествие в Оше, где весна полностью вступила в свои права. Один из ее прекрасных символов — цветущая сирень. Ей нас и порадовала Анара Джорабаева.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов, и у вас появилась желание пополнить их ряды. Сделать это совсем не сложно.

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