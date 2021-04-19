По Бишкеку ездит авто, госномер которого из армянского переделали в кыргызский

По Бишкеку ездит авто, госномер которого из армянского самовольно переделали в кыргызский, просто пририсовав ниже флаг государства. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Интересный номер. Хотелось бы узнать, как на это смотрят в ГУОБДД и почему никто у нас не следит за номерными знаками?» — спрашивает читатель.

Фото читателя 24.kg

Напомним, что система «Безопасного города» не фиксирует нарушения автомобилей, не поставленных на учет в Кыргызстане. Этим пользуются владельцы легковых авто с иностранными номерами и правосторонним расположением руля.

Читайте по теме Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины

Официально ввозить и ставить на учет в стране праворульные машины запрещено с лета 2015 года. Однако владельцы автомашин с абхазскими номерами пытаются узаконить свой транспорт, регулярно выходя на митинги. Ранее сообщалось, что уже задержаны 10 таких авто.

Позже в ГТС рассказали, что в действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом КР, и транспортное средство подлежит помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.