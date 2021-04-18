Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо

На дворе выходные и хорошая погода, значит, мы вновь с помощью наших авторов можем отправиться в путешествие по нашей красивой республике. Тем более природа пробуждается от зимней спячки.

Горы в пригороде Бишкека после последнего апрельского снегопада запечатлел наш постоянный автор Владислав Ногай.

«10 апреля ходили в Малиновое ущелье. Делюсь фото. Выше по ущелью еще много снега», — рассказал о своих фотографиях Сергей Ершов.

Теперь посетим Токмак, куда нас позвала своими фотографиями Назира Альмухамедова.

Завершим наше сегодняшнее небольшое путешествие утренними видами Сулайман-Тоо от еще одного нашего постоянного автора Мамасалы Ташматова.

Надеемся, работы наших авторов вас не оставили равнодушными. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий. Сделать это просто.

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