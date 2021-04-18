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Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо

На дворе выходные и хорошая погода, значит, мы вновь с помощью наших авторов можем отправиться в путешествие по нашей красивой республике. Тем более природа пробуждается от зимней спячки.

Горы в пригороде Бишкека после последнего апрельского снегопада запечатлел наш постоянный автор Владислав Ногай.

«10 апреля ходили в Малиновое ущелье. Делюсь фото. Выше по ущелью еще много снега», — рассказал о своих фотографиях Сергей Ершов.

Теперь посетим Токмак, куда нас позвала своими фотографиями Назира Альмухамедова.

Завершим наше сегодняшнее небольшое путешествие утренними видами Сулайман-Тоо от еще одного нашего постоянного автора Мамасалы Ташматова.

Надеемся, работы наших авторов вас не оставили равнодушными. Кстати, присоединиться к ним может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190058/
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