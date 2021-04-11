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Мгновения жизни. Зимняя Иссык-Ата и река Нарын

Сегодня в Кыргызстане проходят местные выборы и референдум. Если вы уже исполнили гражданский долг, то присоединяйтесь к нашему виртуальному путешествию по республике.

Небо и горы после апрельского снегопада в Бишкеке запечатлела наша постоянный автор Соня Айдарбаева.

Погуляем вместе с Орынбеком Асилбаевым по окрестностям Бишкека, еще февральским и покрытым снегом. Но ведь они от этого не стали менее красивыми.

А со Светланой Симоненко окунемся в зимнюю, но Иссык-Ату. И будем надеяться, что скоро мы увидим уже весенние фотографии этого живописного ущелья.

Светланы Симоненко
Фото Светланы Симоненко. Зимняя Иссык-Ата

И напоследок полюбуемся нашей прекрасной рекой Нарын. Такой ее увидел Виктор Клейменов.

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Река Нарын

Надеемся, наше небольшое путешествие вам понравилось. Кстати, стать автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/188984/
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