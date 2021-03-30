20:25
USD 84.78
EUR 99.75
RUB 1.12
Агент 024

В Бишкеке после ремонта улицы Куренкеева затапливает дворы на соседней

В Бишкеке из-за неправильно сделанной ирригационной системы на улице Куренкеева в дождливую погоду затапливает дворы на улице Суворова. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Вся вода с Куренкеева стекает по Суворова вниз. А так как дома в основном ниже уровня дороги, вся грязь стекает прямо во двор», — написала она.

Ранее в МЧС сообщили, что на пересечении улиц Дэн Сяопина и Алыкулова затопило большой участок проезжей части, появилась угроза подтопления близлежащих нескольких жилых домов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/188151/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Тротуар на проспекте Чуй в Бишкеке сделали, а про арыки забыли
Бишкекчанин недоволен качеством ремонта арыков. Въезды надо делать за свой счет
Кубатбек Боронов: Развитие ирригации — одно из приоритетных направлений кабмина
В Нарынской области появится еще 2,5 тысячи гектаров орошаемой земли
В Узгенском районе завершается проект по реабилитации ирригационной системы
Как поливать газоны? Арык засыпали на улице Юнусалиева в Бишкеке
В Бишкеке жители улицы Московской просят восстановить арычную систему
На мини-Арбате в Бишкеке заливает тротуар. Кто-то соорудил земляную «дамбу»
Бишкекчанин предложил способ очистки арыков под дорогами
«Кровавая вода» в арыке. Госэкотехинспекция нашла нарушителя
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения в&nbsp;Бишкеке Водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения в Бишкеке
Бишкекчане жалуются на&nbsp;кафе, занявшее часть тротуара на&nbsp;улице Тоголока Молдо Бишкекчане жалуются на кафе, занявшее часть тротуара на улице Тоголока Молдо
На&nbsp;улице Лумумбы в&nbsp;Бишкеке украли сливную решетку. Граждане просят найти вора На улице Лумумбы в Бишкеке украли сливную решетку. Граждане просят найти вора
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
30 марта, вторник
20:25
Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в конкурсе рисунка Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в к...
20:21
Садыр Жапаров назначил нового заместителя генерального прокурора
20:11
В Бишкеке после ремонта улицы Куренкеева затапливает дворы на соседней
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:47
Тонна контрабандной кураги. В Кыргызстан пытались незаконно провезти сухофрукты