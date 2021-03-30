В Бишкеке после ремонта улицы Куренкеева затапливает дворы на соседней

В Бишкеке из-за неправильно сделанной ирригационной системы на улице Куренкеева в дождливую погоду затапливает дворы на улице Суворова. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Вся вода с Куренкеева стекает по Суворова вниз. А так как дома в основном ниже уровня дороги, вся грязь стекает прямо во двор», — написала она.

Ранее в МЧС сообщили, что на пересечении улиц Дэн Сяопина и Алыкулова затопило большой участок проезжей части, появилась угроза подтопления близлежащих нескольких жилых домов.

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