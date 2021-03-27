Невозможно проехать. Жители Бишкека жалуются на разбитые дороги

Жители Бишкека продолжают присылать фотографии улиц, которым требуется ремонт.

Читатель просит отремонтировать улицу Жукеева-Пудовкина от Ахунбаева до Кулатова. «Дорога разбитая. Почему до нее никак не доходят руки чиновников? Ведь дорога значительно разгрузит улицы Байтика Баатыра и Юнусалиева», — сообщил он.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

На площади за стадионом имени Долона Омурзакова сложно даже пройти, не то что проехать.

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Осмонкула так сделали дорогу, что образовалась яма.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

Ранее жители Бишкека жаловались на состояние дороги в районе пересечения проспекта Манаса и улицы Ташкентской, а также на Кольбаева.

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