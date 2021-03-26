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Агент 024

Жители возмущены. В Кок-Жаре часто нет воды, а в селе открыли автомойку

В Кок-Жаре открыли автомойку, несмотря на то, что в селе часто отключают жителям воду. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«В селе Кок-Жар, где периодически не бывает воды или, точнее сказать, периодически она бывает, открыли автомойку. Как такое возможно? Иногда нам с боем приходится ее добиваться, а в последний раз мне вообще посоветовали заказать водовоз», — написала она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Автомойка в селе Кок-Жар

Отметим, жители села неоднократно жаловались на отсутствие питьевой воды.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187660/
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