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Агент 024

Жители Токмака жалуются на вырубку здоровых деревьев

В Токмаке вырубают здоровые деревья. Об этом в Facebook сообщают местные жители.

По их словам, деревья на фото — это снимки, сделанные лишь в одном из дворов города.

«Можно было бы понять, если деревья были бы высохшие, но ветки были большие и зеленые, в тенечке играли дети. Вырубили это все еще осенью, на наши возмущения ответили только: идите в мэрию жалуйтесь, это они нам приказали. За последние годы в нашем городе не было посажено ни одного дерева, только вырубать, уничтожать умеют», — пишут они.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187204/
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