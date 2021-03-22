Жители Токмака жалуются на вырубку здоровых деревьев

В Токмаке вырубают здоровые деревья. Об этом в Facebook сообщают местные жители.

По их словам, деревья на фото — это снимки, сделанные лишь в одном из дворов города.

«Можно было бы понять, если деревья были бы высохшие, но ветки были большие и зеленые, в тенечке играли дети. Вырубили это все еще осенью, на наши возмущения ответили только: идите в мэрию жалуйтесь, это они нам приказали. За последние годы в нашем городе не было посажено ни одного дерева, только вырубать, уничтожать умеют», — пишут они.

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