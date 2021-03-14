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Мгновения жизни. Токтогульское водохранилище и летний Ош

Сегодня мы путешествуем по разным регионам республики, временам года и даже в прошлое.

Начнем же наш путь из столицы, но на этот раз южной — Оша. Сделанные еще в августе 2020 года фотографии прислал Мамасалы Ташматов. Да, именно тепла после затяжной зимы нам всем сейчас очень хочется.

Едем на север Кыргызстана и обязательно попадаем на Токтогульское водохранилище. Полюбоваться рукотворным чудом нам предлагает Виктор Клейменов.

И вновь окунемся в зиму. Фотографию в селе Кызыл-Адыр Таласской области сделал Абазбек Рашидов.

Абазбека Рашидова
Фото Абазбека Рашидова. Дорога в селе Кызыл-Адыр, Таласская область

Завершим же поездку в далекой Нарынской области. В месте слияния большого и малого Нарына побывал Мирбек Муратов в сентябре 2013 года.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Слияние большого и малого Нарына, сентябрь 2013 года

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из тех, кто помогает делать рубрику «Мгновения жизни» и радуется красоте Кыргызстана, очень просто.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185758/
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