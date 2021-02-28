Житель Бишкека жалуется на ларьки в центре столицы

Бишкекчанин жалуется на ларьки в центре города. Фото одного из них он прислал на WhatsApp 24.kg.

«На пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова появился комок, который не является архитектурным шедевром», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Ларек в Бишкеке

Он просит восстановить первоначальный вид здания, без пристроенных легких конструкций.

«Вопрос новому мэру: до каких пор вы будете уродовать облик столицы? В центре города опять начали устанавливать комки», — написал бишкекчанин.

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