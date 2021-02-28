15:58
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Агент 024

Житель Бишкека жалуется на ларьки в центре столицы

Бишкекчанин жалуется на ларьки в центре города. Фото одного из них он прислал на WhatsApp 24.kg.

«На пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова появился комок, который не является архитектурным шедевром», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Ларек в Бишкеке

Он просит восстановить первоначальный вид здания, без пристроенных легких конструкций.

«Вопрос новому мэру: до каких пор вы будете уродовать облик столицы? В центре города опять начали устанавливать комки», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/184897/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Торговые павильоны заняли прилавками половину тротуара в 5-м микрорайоне
Бишкекчане просят проверить законность установки павильона возле школы № 25
Что будет с муниципальным магазином в районе «Аламедин-1», интересуются жители
В Бишкеке хотят все вывески на павильонах привести к единому виду
В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека
На улице Тыныстанова в Бишкеке ставят павильоны. Жители недовольны
Это уродство. В Бишкеке по улице Акиева устанавливают ларьки быстрого питания
В 6-м микрорайоне Бишкека сгорел продуктовый павильон
Павильон в микрорайоне «Джал» установили возле мусорки. Жители просят убрать
Портящие вид киоски стоят в Бишкеке на улице Тыныстанова
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Бишкек баатыр&nbsp;&mdash; основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на&nbsp;монументе Бишкек баатыр — основатель столицы. Горожанин возмущен надписью на монументе
Сыр лежит на&nbsp;полу. Горожанка возмутилась ситуацией в&nbsp;магазине на&nbsp;рынке Бишкека Сыр лежит на полу. Горожанка возмутилась ситуацией в магазине на рынке Бишкека
Почему забор у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; демонтирован не&nbsp;полностью? Балбак Тулобаев обещал Почему забор у «Белого дома» демонтирован не полностью? Балбак Тулобаев обещал
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
28 февраля, воскресенье
15:14
Житель Бишкека жалуется на ларьки в центре столицы Житель Бишкека жалуется на ларьки в центре столицы
15:00
Мгновения жизни. Февральский Орто-Токой и январский Иссык-Куль
13:40
В Киеве борцы-кыргызстанцы завоевали первые две золотые медали
13:36
В городе Ош митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова
13:00
Вместо библиотек ночные клубы. Посол Индии в КР о том, чего не хватает Бишкеку