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Электронная запись в школы. Минобраз и мэрия устранились от решения проблем

Сегодня в полночь заработала электронная запись в первые классы школ. В редакцию посыпались жалобы от родителей, которые не смогли зарегистрировать детей в учебных заведениях Бишкека.

Один родитель пожаловался, что в списках нет половины школ, в основном «статусных». «Такие, как № 9, 13, 33, 61, 62. В Свердловском районе вообще ни одной школы в списке нет. Номера, указанные на сайте для обращений, не обслуживаются. А тем временем, согласно статистике самого сайта, уже полно зарегистрировавшихся, свободных мест все меньше», — написал один из родителей.

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Второй отмечает, что квоты по Свердловскому району уже раздаются. «Это можно увидеть в разделе «Статистика». При этом доступ закрыт, интересно, кому раздают места, если доступа нет?» — написал он.

«Почему электронная очередь в школу не регистрирует вне микроучастка? Система просто не пускает на регистрацию. Но почему-то у фирм, предлагающих услуги по регистрации, это получается. Они берут по 1 тысяче сомов. Уже объявления по группам родителей рассылают», — недоумевает третий.

В Министерстве образования и науки 24.kg отправили за комментариями по работе электронной записи в Бишкеке в столичную мэрию. А в муниципалитете — в ГП «Соцсервис».

«Техническим обслуживанием данного продукта занимается ГП «Соцсервис». Порядок зачисления производится согласно временному положению, утвержденному Министерством образования и науки. Управление образования мэрии провело предварительное комплектование первых классов и направило квоты для детей по микроучастку и вне его в госпредприятие. По всем вопросам технического сопровождения необходимо обращаться в ГП «Соцсервис» по телефонам, указанным на сайте: 0312887199, 0500887199, 0222887199, 0990887199», — прокомментировали проблему в мэрии.

Отметим, что в Бишкеке система работает уже третий год. И каждый раз с началом регистрации у родителей возникают проблемы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183438/
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