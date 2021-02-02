Санитарки не справляются. В Чуйской областной больнице извинились за грязь

Директор Чуйской областной больницы Бакыт Болотбеков извинился перед посетителями за грязь и пообещал, что санитарки будут больше уделять внимания влажной уборке больницы. Об этом он рассказал 24.kg.

«Мусорные баки у нас установлены. На первом этаже, действительно, были следы грязи. Но я прошу посетителей понять и нас. В день к нам приезжает от 50 до 100 машин скорой помощи. Очень большой наплыв пациентов, в том числе и тяжелых. А на улице слякоть. Все это с колесами и ногами заносится в здание. Санитарки просто не успевают навести порядок», — сказал он.

Напомним, посетители больницы в социальных сетях сегодня пожаловались на антисанитарию и грязь в коридорах медицинского учреждения.

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