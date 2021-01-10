Символичное фото дня. Избирательный участок, «Игра хана», выборы и референдум

Бишкекский избирательный участок № 1315 расположен в здании бывшего Дворца пионеров, в котором в обычные дни работают два театра — юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой и Чуйский областной театр имени Шаршена Термечикова. Читатель 24.kg прислал фото.

Обязательный для избирательных комиссий документ — протокол об итогах голосования здесь разместили под театральной афишей спектакля «Хан оюну» («Игра хана») и получилось очень символично. То ли случайно, то ли намеренно.

Фото читателя 24.kg. Афиша спектакля «Игра Хана» таджикского драматурга Жумы Куддуса и протокол об итогах голосования на участке

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.