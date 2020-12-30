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Агент 024

12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь

Рейс Санкт-Петербург — Бишкек российской авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживается более чем на 12 часов. Об этом 24.kg сообщили пассажиры.

По их словам, самолет должен был вылететь из аэропорта Пулково 29 декабря в 23.45, однако рейс задерживается уже более чем на полсуток, но никаких объяснений со стороны авиакомпании пассажиры не могут добиться.

«При задержке рейса более чем на четыре часа авиакомпания должна предоставить пассажирам напитки и горячее питание. Однако «Уральские авиалинии» игнорируют это правило воздушных перевозок. Никаких объяснений, никаких объявлений мы не можем получить. Пассажиры сидят в аэропорту уже более 12 часов», — рассказали кыргызстанцы.

По их данным, регистрация на рейс шла в штатном режиме и по расписанию. Когда все пассажиры были уже на борту, самолет готовили к вылету и даже запустили двигатели. Спустя несколько минут двигатели заглушили, а бортпроводники попросили людей покинуть борт.

Представительство авиакомпании «Уральские авиалинии» в Бишкеке пока недоступно для комментариев.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/178550/
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