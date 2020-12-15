Водитель троллейбуса выехал на встречку. Его оштрафовали

Нарушивший на улице Московской Правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 10 оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», с ним проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД. Нарушитель направлен в УПСМ ГУВД столицы для оплаты административного штрафа.

Напомним, что накануне читатель прислал видео с троллейбусом, который выехал на полосу встречного движения.

Ранее читатель сообщил, что водитель другого троллейбуса нарушил Правила дорожного движения. В муниципалитете позже уточнили, что он также оштрафован.

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