21:26
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Агент 024

Водитель троллейбуса выехал на встречку. Его оштрафовали

Нарушивший на улице Московской Правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 10 оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», с ним проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД. Нарушитель направлен в УПСМ ГУВД столицы для оплаты административного штрафа.

Напомним, что накануне читатель прислал видео с троллейбусом, который выехал на полосу встречного движения.

Ранее читатель сообщил, что водитель другого троллейбуса нарушил Правила дорожного движения. В муниципалитете позже уточнили, что он также оштрафован.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/176703/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Езда по встречке. Водитель троллейбуса нарушил Правила дорожного движения
Нарушивший ПДД водитель троллейбуса оштрафован
Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке постоянно нарушают правила
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушили водители маршрутки и автокрана
Езда на красный свет. Правила нарушил в Бишкеке водитель троллейбуса
Нарушивший в Бишкеке ПДД водитель троллейбуса оштрафован
Езда по встречке. Среди нарушителей оказался и водитель столичной маршрутки
Езда по встречке. Водители маршруток в Бишкеке рискуют здоровьем пассажиров
Пятилетний мальчик в США угнал машину отца, чтобы купить Lamborghini
Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный сигнал светофора
Популярные новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с&nbsp;реформами Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану с реформами
Чудаки парковки. Из-за машин на&nbsp;остановке людям приходится выходить на&nbsp;дорогу Чудаки парковки. Из-за машин на остановке людям приходится выходить на дорогу
Очередь из&nbsp;фур в&nbsp;четыре километра скопилась на&nbsp;границе с&nbsp;Казахстаном Очередь из фур в четыре километра скопилась на границе с Казахстаном
Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и&nbsp;вечерний Айдаркен Мгновения жизни. Осенние краски Алмалуу и вечерний Айдаркен
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
15 декабря, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 декабря: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 декабря: без осадков...
20:51
В Кара-Балте горит частный дом
20:47
Водитель троллейбуса выехал на встречку. Его оштрафовали
20:28
За ноябрь медикам, работавшим в красных зонах, выплатят 222,7 миллиона сомов
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на лидирующей позиции в рейтинге