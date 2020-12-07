Опасно для жизни. За запрет петард вне праздников выступают жители Бишкека

Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на взрывы петард. Об этом они написали на WhatsApp 24.kg.

«С утра до самого позднего вечера взрывают пиротехнику, уже сил нет. С каких пор дворы стали полигоном? Нужно запретить пиротехнику вне праздничных дней. Во-первых, на площадке маленькие дети, это очень опасно. Во-вторых, вечерами приходишь с работы — и меньше всего хочется слышать эти взрывы. В-третьих, животные очень сильно пугаются», — написал читатель.

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