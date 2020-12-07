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Агент 024

Опасно для жизни. За запрет петард вне праздников выступают жители Бишкека

Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на взрывы петард. Об этом они написали на WhatsApp 24.kg.

«С утра до самого позднего вечера взрывают пиротехнику, уже сил нет. С каких пор дворы стали полигоном? Нужно запретить пиротехнику вне праздничных дней. Во-первых, на площадке маленькие дети, это очень опасно. Во-вторых, вечерами приходишь с работы — и меньше всего хочется слышать эти взрывы. В-третьих, животные очень сильно пугаются», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/175750/
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