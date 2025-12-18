09:42
Общество

Хлораты, содержащиеся в петардах, вредны для здоровья, особенно детей — медики

Пиротехнические изделия, в том числе салюты и петарды, вредны для здоровья, особенно детей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, использование пиротехники в первую очередь повреждает органы дыхания, а при неправильном применении и несоблюдении техники безопасности остается высоким риск повредить глаза, кожные покровы и руки, получив ожоги.

Специалист добавила, что от большого количества дыма можно отравиться, и особенно часто это происходит с детьми.

Мария Кушубакова призывает строго соблюдать правила использования и хранения пиротехники. После использования ее лучше положить в емкость с водой на случай, если петарда не догорела до конца. Нельзя хранить использованные салюты и петарды в пластике и стекле — из-за высокой температуры емкости могут треснуть и поранить близко стоящих людей.

Также не стоит игнорировать сроки хранения пиротехнических изделий и использовать их, если закончились.

Врач напомнила, что в случае получения травм не стоит заниматься самолечением, а обратиться к медикам за помощью.

Отметим, что пиротехника содержит окислители, в качестве которых чаще всего служат кислородсодержащие соли (нитраты, хлораты, перхлораты).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355017/
