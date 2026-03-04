В Бишкеке задержали мужчину с игрушечным пистолетом

В селе Ново-Павловка Чуйской области сообщение о стрельбе оказалось ложной тревогой. Об этом сообщили в УВД Ленинского района города Бишкека.

По данным милиции, 3 марта около 22.36 в службу «102» поступила информация о том, что в населенном пункте неизвестный человек производит выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. В ходе проверки установлено, что гражданин С.М., 1988 года рождения, на улице взрывал петарды. При этом в его руке находился игрушечный пистолет, из-за чего очевидцам показалось, что мужчина стреляет из настоящего оружия.

Действия мужчины вызвали обеспокоенность среди жителей, после чего в милицию поступило сообщение.

В отношении гражданина составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. Он водворен в камеру временного содержания.

В милиции напомнили, что использование пиротехнических изделий и предметов, имитирующих оружие, в общественных местах может вводить людей в заблуждение, вызывать панику и повлечь ответственность по закону. Жителей призвали соблюдать общественный порядок и не допускать подобных действий.