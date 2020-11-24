Никто не покупает животных. Ситуация на скотном рынке Токмака

В социальных сетях распространилось видео скотного рынка в Токмаке. На кадрах видно, что базар полон животных.

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По словам автора, видеоматериал снят накануне в 11.00, в это время обычно скотный рынок уже пустует, животных раскупают еще с утра.

«Сегодня никто не покупает скот, все стоят. Уже 11.00, раньше к этому времени обычно фермеры продавали половину от общего числа животных. Сейчас не продано ни одной скотины», — комментирует видео автор.

Ранее министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев объяснил, почему введен запрет на вывоз скота. По его словам, одной из главных причин запрета экспорта скота является резкое сокращение маточного поголовья.