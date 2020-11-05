Электронный дневник. За отключение рекламы 18+ тоже нужно заплатить

За отключение рекламы в электронном дневнике нужно заплатить 50 сомов. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, в других школах дети пользуются дневниками без рекламы, но по функционалу та система хуже. «Кстати, реклама 18+», — заметил автор сообщения.

В самой компании пояснили, что использование электронного дневника абсолютно бесплатное. Но поскольку проект не финансируется со стороны государства, то его вынуждены поддерживать за счет рекламы. Средства идут на зарплату сотрудников и обслуживание серверов. «Реклама не столь сильно мешает, но при желании ее можно отключить на год всего за 50 сомов. Это можно сделать всей школой либо индивидуально», — сказали в компании.

Отметим, что в школах по республике внедряют разные электронные дневники. Администрация совместно с родительской общественностью заключают договор по своему выбору. Услуга некоторых компаний стоит 20 сомов в месяц. Часть родителей недовольна платным принудительным подключением.

В Минобразования обещают разработать бесплатные дневники.

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