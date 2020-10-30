Преподаватель университета имени Арабаева пожаловался на невыплату зарплаты

Преподаватель университета имени Арабаева пожаловался 24.kg на невыплату заработной платы за сентябрь. Однако в Министерстве образования и науки отметили, что все сотрудники получили деньги.

«В университете имени Арабаева сообщили, что выплата производится на основе коллективного договора с пятого числа каждого последующего месяца после получения и обработки приказов и табелей. В связи с ситуацией в стране с 5 октября были временно приостановлены все денежные операции в казначействе и выдача заработной платы началась с 9 октября», — отметили в Минобразования.

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