Невозможно проехать. Из-за затянувшегося ремонта дороги закрыта улица Куренкеева

Из-за затянувшегося ремонта дорожного покрытия закрыта улица Куренкеева, между улицами Орозбекова и Тоголока Молдо. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ремонт начали в ноябре 2019 года. «В этом году в начале июня положили первый слой и бросили. Улица перекрыта, приходится объезжать либо по разбитым переулкам, либо делать круг в километр», — написал он.

Жители просят либо завершить ремонт, либо открыть улицу для проезда.

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