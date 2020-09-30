Выборы-2020. На партию ветеранов войны в Афганистане пожаловались в ЦИК

На Партию ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных конфликтов пожаловались в ЦИК жители столичного микрорайона «Восток-5».

Они отмечают, что политическая организация использует символику Великой Отечественной войны, а машины, украшенные логотипами партии, разъезжают по городу с установленными на крыше колонками, из которых звучит марш Победы.

Жители микрорайона считают, что это неэтично и не соответствует программе партии. Заявление направлено в рабочую группу ЦИК.

Выборы в парламент состоятся 4 октября. В них примут участие 16 политических партий.

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