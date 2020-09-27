Мгновения жизни. Утренний Бишкек и радуга в Мин-Куше

Хорошая погода продолжает нас радовать. На улице золотая осень, а потому не сидите дома — гуляйте и дышите свежим воздухом. Заодно пополняйте свои архивы пейзажами нашей прекрасной природы. Пока вы это только собираетесь сделать, смотрим работы наших авторов.
Утренний августовский Бишкек запечатлел Николай Манаковский. До начала отопительного сезона на рассвете можно и горы рассмотреть, и самим городом полюбоваться.
Сентябрь в этом году выдался теплый, и, как бывает в таких случаях, некоторые деревья зацвели. «13 сентября. Село Кой-Таш. Весна пришла в гости к осени», — подписала свои фотографии Галина Артеменко.
Буйство солнца и облаков удалось запечатлеть в серии снимков Юлии Рапиевой.
И еще одна радуга у нас сегодня в выпуске. На этот раз нарынская, пойманная Юрием Калюгиным, в районе поселка Мин-Куш.
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