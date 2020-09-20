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Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и прекрасные ущелья

Осень серьезно постучалась в наши двери похолоданием и подпортила многим выходные, которые хотелось провести на природе. Но у нас есть альтернатива — вспомним и согреемся воспоминаниями о нашем любимом озере Иссык-Куле. Сегодняшний выпуск рубрики посвящен только ему.

«Я художник и тоже решил поделиться своими снимками с вами. Пусть люди видят красоту Кыргызстана!» — написал в редакцию Андрей Абрамов. И мы легко выполнили его пожелание.

На Иссык-Куле прекрасны и ночи. В одну из таких Вероника Селиванова и запечатлела луну.

Вероники Селивановой
Фото Вероники Селивановой. Иссык-Кульская луна

«Несравненная красота Иссык-Куля, небо и вода слились воедино. В любую погоду он красив и манит людей. Горы величественные и на их фоне в долине пасутся лошади», — описала свое августовское путешествие жительница Оша Анара Джоробаева.

Прекрасные пейзажи на Иссык-Куле запечатлел фотолюбитель, как он представился, Виктор Клейменов. Любоваться такими фотографиями можно бесконечно.

Иссык-Куль славится и своими красивейшими ущельями. В одном из них — Григорьевском — побывал Нурлан Алымбаев.

Нурлана Алымбаева
Фото Нурлана Алымбаева. Иссык-Куль, Григорьевское ущелье

Естественно, не забываем и о южном береге Иссык-Куля. В районе Каджи-Сая, где есть урановые хвостохранилища, побывала Алия Насыранбекова.

Продолжает радовать фотографиями и наш постоянный автор из Джети-Огузского района Василий Павлов. На этот раз он показал ущелье Барскоон по дороге на Кумтор. В суровой красоте высокогорья тоже есть своя прелесть.

Надеемся, наше иссык-кульское путешествие вам понравилось. Но к озеру мы наверняка этой осенью еще будем возвращаться. Так что вы можете присоединиться к нашим авторам. Сделать это не сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165182/
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