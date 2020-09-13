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Мгновения жизни. Осенний Бишкек и красота юга Кыргызстана

Промелькнули две недели сентября. Мы все ближе к золотой осени, которая наверняка порадует нас своими красками и теплой погодой. Но пока мы еще с помощью наших авторов окунаемся в лето и отпускное настроение.

Хотя Бакытбек Эргешбаев уже предложил нам посмотреть на Бишкек ранней осенью. От лета не сильно пока отличается.

Всем известный флагшток на горе Таштар-Ата в пригороде Бишкека поздним вечером попал в объектив Юлии Рапиевой.

Теперь же мы предлагаем нигде не задерживаться и отправиться на юг Кыргызстана. По пути туда ждет живописное ущелье Чичкан. В нем побывал Урмат Чырмашев.

На юге республики много прекрасных мест. Но одна из самых ярких его жемчужин — это озеро Сары-Челек. Прекрасными фотографиями нас порадовала Анна Романова.

Естественно, мы не можем проехать мимо города Оша. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов продолжает нас радовать видами южной столицы.

В Ноокатский район, где расположена зона отдыха «Кара-Кой», нас пригласил Бактыяр Сагымбаев.

Преподаватель из города Оша Анара Джоробаева позвала нас еще дальше на юг — на Алайское джайлоо.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Но если есть что показать еще более интересное и живописное, мы всегда рады новым фотографиям и видео.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164508/
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