Пугают второй волной COVID-19, а в бишкекских скверах снова устанавливают батуты

В Бишкеке на бульваре Эркиндик и в Дубовом парке снова начали устанавливать батуты, несмотря на запрет местных властей. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, пока действовали строгие ограничения на посещение парков, батутов не было. Но сейчас они снова появились. Причем ни о каком соблюдении элементарных правил гигиены и санитарии даже речи нет.

«Как можно так халатно относиться к здоровью детей? Батуты грязные, никто их нормально не обрабатывает, не ухаживает. Сплошная антисанитария. Никому нет дела до того, что происходит. А ведь это центр города. Почему местные власти не контролируют подобные нарушения, тем более опасность второй волны коронавируса сохраняется? Ведь детей подвергают риску», — возмущены горожане.