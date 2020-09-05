20:29
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Пугают второй волной COVID-19, а в бишкекских скверах снова устанавливают батуты

В Бишкеке на бульваре Эркиндик и в Дубовом парке снова начали устанавливать батуты, несмотря на запрет местных властей. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, пока действовали строгие ограничения на посещение парков, батутов не было. Но сейчас они снова появились. Причем ни о каком соблюдении элементарных правил гигиены и санитарии даже речи нет.

«Как можно так халатно относиться к здоровью детей? Батуты грязные, никто их нормально не обрабатывает, не ухаживает. Сплошная антисанитария. Никому нет дела до того, что происходит. А ведь это центр города. Почему местные власти не контролируют подобные нарушения, тем более опасность второй волны коронавируса сохраняется? Ведь детей подвергают риску», — возмущены горожане.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/164204/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Крышу акимиата Свердловского района сегодня починят
В Кыргызстан уже полгода не завозят необходимое для астматиков лекарство
Архитектор Кутманалы Карабаев готов бесплатно разработать проект больницы
На мини-Арбате на улице 7 Апреля просят установить еще скамейки
На ржавую воду жалуются жители микрорайона «Восток-5»
Первый день послабления режима ЧП. На въезде в Бишкек километровые пробки
В Панфиловском районе за обналичку средств в банкоматах разные комиссии
В 12-м микрорайоне Бишкека замечен Спайдермен
Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
Бесхозный Бишкек: бездорожье, грязь и разговоры вместо действий
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;бишкекской школе собирают деньги в&nbsp;копилку класса, несмотря на&nbsp;обучение онлайн В бишкекской школе собирают деньги в копилку класса, несмотря на обучение онлайн
В&nbsp;Бишкеке 250 человек стоит в&nbsp;очереди в&nbsp;ЦОН В Бишкеке 250 человек стоит в очереди в ЦОН
Бишкекчане возмущены: в&nbsp;стране вводят онлайн-обучение, а&nbsp;в&nbsp;парках много народу Бишкекчане возмущены: в стране вводят онлайн-обучение, а в парках много народу
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
5 сентября, суббота
20:00
ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону ТЭЦ города Ош готова к отопительному сезону
19:49
Мэрия Бишкека решает, снести или оставить садик на улице Чокморова
19:33
Пугают второй волной COVID-19, а в бишкекских скверах снова устанавливают батуты
19:00
Цифра дня. 101 миллион сомов выделили на помощь кыргызстанцам банки
18:30
Искендер Матраимов: Партия «Мекеним Кыргызстан» — стратегический курс на ЕАЭС