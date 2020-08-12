В Кыргызстан уже полгода не завозят необходимое для астматиков лекарство

С февраля 2020 года в Кыргызстан нет завоза препарата эрфлюсал, который очень нужен астматикам. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, препарат входит в перечень жизненно необходимых лекарств. Но при этом его все равно не импортируют. Астматикам приходится самостоятельно заказывать его из других стран, где стоимость лекарства гораздо выше.

«Сначала эрфлюсал мне коллеги передали из Ташкента. Потом пришлось заказывать через специальную службу, препарат шел три недели, да еще и за доставку пришлось заплатить $75. У нас это лекарство стоило 1,5 тысячи сомов, а в Новосибирске его продают по 8,8-10,2 тысячи сомов за упаковку», — рассказала читательница.