Мэрия: Ширина асфальта в селе Орто-Сай соответствует стандарту

Ширина нового асфальта в селе Орто-Сай соответствует стандарту. Так ответили на жалобы жителей села в мэрии Бишкека.

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В соответствии с составленной картограммой прежняя ширина дороги составляла от 4,2 до 5,3 метра . Для безопасного движения трасса расширена до 5,5 метра . Все работы проведены согласно строительным нормам и правилам.

«Многие жители самовольно выступили за черту красной линии, установив заборы, палисадники, примыкающие к дороге. В связи с этим вопрос строительства тротуара может быть рассмотрен после освобождения территории. Прокладка асфальта по улице Иманалиева от улицы Рысмендиева до улицы Балыка Кумара проходила после прокладки водопроводных труб в рамках проекта в южной планировочной зоне. Работы временно приостановлены в связи с наступлением холодов», — отметили в муниципалитете.