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Агент 024

Мэрия: Ширина асфальта в селе Орто-Сай соответствует стандарту

Ширина нового асфальта в селе Орто-Сай соответствует стандарту. Так ответили на жалобы жителей села в мэрии Бишкека.

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В соответствии с составленной картограммой прежняя ширина дороги составляла от 4,2 до 5,3 метра. Для безопасного движения трасса расширена до 5,5 метра. Все работы проведены согласно строительным нормам и правилам.

«Многие жители самовольно выступили за черту красной линии, установив заборы, палисадники, примыкающие к дороге. В связи с этим вопрос строительства тротуара может быть рассмотрен после освобождения территории. Прокладка асфальта по улице Иманалиева от улицы Рысмендиева до улицы Балыка Кумара проходила после прокладки водопроводных труб в рамках проекта в южной планировочной зоне. Работы временно приостановлены в связи с наступлением холодов», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/172990/
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