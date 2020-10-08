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Агент 024
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Иссык-Атинском районе неизвестные начали захватывать поля

Фото читателя 24.kg. Неизвестные хотят захватить поле со свеклой и построить на нем дома

Вчера днем на поле с сахарной свеклой, собралось около полусотни жителей села Сары-Джон Новопокровского айыл окмоту Иссык-Атинского района. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Взволнованная беспорядками в стране сельская общественность, очевидно, тоже решила взять судьбу в свои руки и на месте поля построить себе дома. Жители села потребовали к себе фермеров, которые выращивают свеклу, и выставили условие очистить поле», — рассказали читатели.

Переговоры длились почти 2 часа. В итоге жители села Сары-Джон не дали убрать урожай, заявив, что сегодня же готовы начать стройку, завозить камни, песок и другие стройматериалы. Общая площадь свекловичного поля составляет 42 гектара.

«Земля является долей Государственного фонда сельскохозяйственных угодий и принадлежит государству. Теперь же там будут строить дома. Конечно, важно иметь крышу над головой, но не понятно на какой земле мы будем выращивать себе урожай завтра», — возмущены местные жители.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/168230/
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