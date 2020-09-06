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Мгновения жизни. Летняя Ала-Арча и горные озера

Хоть и наступила осень, лето нас, конечно, еще не отпускает, потому что авторы «Мгновений жизни» не только хорошо отдохнули, но и много путешествовали. И, естественно, не ограничивались Иссык-Кулем. В доказательство наша очередная подборка фотографий с озерной тематикой.

Для начала остановка недалеко от Бишкека — на Ала-Арчинском водохранилище. Живописными фотографиями нас вновь порадовал наш постоянный автор Владислав Ногай.

Теперь же отправимся в горы. Ведь большинство самых красивых озер Кыргызстана находится именно там. Так, озеро Кок-Мойнок, расположенное в Иссык-Атинском районе, увидел и запечатлел Алмаз Карабалаев.

Еще одно горное озеро попало в фотообъектив Людмилы Ромашка. К сожалению, она не уточнила его название.

Еще одно прекрасное горное озеро — Коль-Тор, расположенное в верховьях Кегетинского ущелья, посетила Надира Зайнуллина.

Очень красивый ролик об Иссык-Куле прислала Alena Mur. Его обязательно стоит не только посмотреть, но и послушать.

И еще немного летнего Иссык-Куля от нашего постоянного автора из Джети-Огузского района Василия Павлова.

Надеемся, наше озерное путешествие вам понравилось и позволило вспомнить прекрасные летние деньки. Да, и помните, что стать автором нашей рубрики очень легко.

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Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163730/
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