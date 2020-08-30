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Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Чуйской области

Немного печально, что лето уже закончилось. Но радует, что многим нашим авторам удалось все-таки попутешествовать по Кыргызстану, и мы можем показать красоты, которые они увидели.

Уже появлявшийся в нашей рубрике студент из Пакистана Усман Камар вновь порадовал нас красивой фотографией — на этот раз Бишкека.

Усмана Камара
Фото Усмана Камара. Бишкек

На закате серию фотографий Бишкека с горы Таштар-Ата, где установлен всем известный флагшток, сделал постоянный автор нашей рубрики Владислав Ногай.

Еще одну вечернюю фотографию на окраине Бишкека сделал Бакытбек Эргешбаев.

Бакытбека Эргешбаева
Фото Бакытбека Эргешбаева. Вечер, окраина Бишкека

Да, и закаты прекрасны не только в Бишкеке, но и по всей Чуйской долине. Это доказал своими снимками Юрий Калюгин.

В преддверии осени Маратбек Масадыков порадовал нас фотографией села Беш-Кунгей, сделанной осенью прошлого года. Скоро такие виды будут нас окружать везде.

Маратбека Масадыкова
Фото Маратбека Масадыкова. Окраина села Беш-Кунгей, осень 2019 года

Но пока с Людмилой Ромашка наслаждаемся августовским утром, запечатленным в районе Канта.

Выберемся из Чуйской области вместе с Насыром Молдогазиевым. Он путешествовал в Нарынскую область, на трассе Балыкчи — Кочкор у него произошла встреча с местными колоритными обитателями.

И напоследок заглянем на Иссык-Куль. Василий Павлов снял видео в ущелье Барскоон по дороге в сторону золоторудного месторождения Кумтор.

Надеемся, вам понравилось наше путешествие по Кыргызстану, которое организовали наши авторы. Кстати, оказаться в их числе очень просто.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163341/
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