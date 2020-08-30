Мгновения жизни. Закаты в Бишкеке и Чуйской области

Немного печально, что лето уже закончилось. Но радует, что многим нашим авторам удалось все-таки попутешествовать по Кыргызстану, и мы можем показать красоты, которые они увидели.

Уже появлявшийся в нашей рубрике студент из Пакистана Усман Камар вновь порадовал нас красивой фотографией — на этот раз Бишкека.

Фото Усмана Камара. Бишкек

На закате серию фотографий Бишкека с горы Таштар-Ата, где установлен всем известный флагшток, сделал постоянный автор нашей рубрики Владислав Ногай.

Еще одну вечернюю фотографию на окраине Бишкека сделал Бакытбек Эргешбаев.

Фото Бакытбека Эргешбаева. Вечер, окраина Бишкека

Да, и закаты прекрасны не только в Бишкеке, но и по всей Чуйской долине. Это доказал своими снимками Юрий Калюгин.

В преддверии осени Маратбек Масадыков порадовал нас фотографией села Беш-Кунгей, сделанной осенью прошлого года. Скоро такие виды будут нас окружать везде.

Фото Маратбека Масадыкова. Окраина села Беш-Кунгей, осень 2019 года

Но пока с Людмилой Ромашка наслаждаемся августовским утром, запечатленным в районе Канта.

Выберемся из Чуйской области вместе с Насыром Молдогазиевым. Он путешествовал в Нарынскую область, на трассе Балыкчи — Кочкор у него произошла встреча с местными колоритными обитателями.

И напоследок заглянем на Иссык-Куль. Василий Павлов снял видео в ущелье Барскоон по дороге в сторону золоторудного месторождения Кумтор.

Надеемся, вам понравилось наше путешествие по Кыргызстану, которое организовали наши авторы. Кстати, оказаться в их числе очень просто.

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