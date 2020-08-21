Мэрия рапортовала о ликвидации возгорания, но в Бишкеке опять дымит карьер

В Бишкеке в карьере в 11-м микрорайоне снова зафиксировали возгорание. Об этом сообщают читатели 24.kg.

По их словам, сегодня пожарные снова пытаются потушить очаг горения. «Специальные службы чуть ли не каждый день рапортуют, что потушили все. Даже кого-то там увольняли. Но свалка продолжает гореть», — пишут они.

Напомним, что 18 августа мэрия Бишкека сообщала, что в карьере в 11-м микрорайоне ликвидированы очаги задымления. Горожане неоднократно жаловались на то, что мусор в карьере горит. Мэрия сообщала о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжал тлеть, едкий дым и запах распространялись на несколько микрорайонов.

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