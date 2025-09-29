09:59
Происшествия

Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано

В результате ночного происшествия в столичном микрорайоне «Восток-5» госпитализировано шесть человек. Об этом 24.kg сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, всего медики обслужили 10 человек.

«Один госпитализирован с ножевым ранением средней тяжести в Национальный хирургический центр, остальные с отравлением продуктами горения и ожогами — в ожоговое и токсикологическое отделения Клинической больницы скорой помощи. У одного небольшой ожог ладони и правой кисти, а в основном пострадавшие отравились продуктами горения (дышали дымом). Состояние удовлетворительное», — сказал Искендер Шаяхметов.

Детей среди пострадавших не было.

Ранее в милиции сообщили, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в столичном микрорайоне «Восток-5» сегодня ночью двое мужчин получили ножевые ранения и произошло возгорание.
