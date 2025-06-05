Чтобы ваш автомобиль не сгорел: МЧС подготовило актуальный ролик

В МЧС напоминают основные правила содержания личного автотранспорта. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в последнее время произошло несколько фактов возгорания авто.

Автолюбителей призывают соблюдать основные правила эксплуатации.

«Вы наверняка видели автомобили, которые загорались и сгорали дотла в летнюю жару. Причиной этого могут стать самые простые вещи. Элементы, на которые вы не обращаете внимания, могут способствовать возгоранию вашего автомобиля. Не забывайте, что автомобиль сделан из материалов, которые могут загореться или расплавиться. Газ и бензин, используемые в виде топлива, могут тоже стать причиной взрыва», — напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке сгорели два автомобиля. Инцидент произошел 29 мая в одном из дворов на улице Кольбаева, недалеко от пересечения с улицей Лермонтова.