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Агент 024

Прозрачный туалет в новом Парке здоровья Бишкека затемнили не полностью

Прозрачный туалет в новом Парке здоровья Бишкека затемнили не полностью. Об этом сообщили очевидцы.

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Прозрачный туалет в новом Парке здоровья Бишкека затемнили

По их словам, чиновники нанесли тонировку только на два окна, остальные так и остались прозрачными.

«Там без проблем можно увидеть, чем занят человек в уборной. Сделайте уже нормально, исправьте недочеты. Еще и 10 сомов цену поставили», — пишут очевидцы.

Напомним, читатель 24.kg сообщал о том, что в Парке здоровья установлен туалет со стеклянными стенами. Позже в мэрии Бишкека проинформировали, что прозрачную уборную затемнили.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163032/
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