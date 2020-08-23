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Мгновения жизни. Ночной Бишкек и красоты Иссык-Куля

Лето, к сожалению, неуклонно близится к завершению. Поэтому надо наслаждаться каждым августовским деньком и не забывать во время поездок в горы, на Иссык-Куль о красотах Кыргызстана. А мы с удовольствием и вашей помощью расскажем о них всем остальным читателям.

По традиции начинаем наше маленькое путешествие из Бишкека. Вернее, даже из ночного в исполнении Юлии Рапиевой. Она призналась, что «еще не профессиональный фотограф, но учусь этому».

Естественно, что в летние дни мы никак не можем обойтись без Иссык-Куля. Июньское озеро в районе Чолпон-Аты запечатлела Вероника Селиванова.

В той же Чолпон-Ате есть известный комплекс «Рух-Ордо». На этот раз в нем побывала Анара Джоробаева и не забыла сделать там снимки.

И никак нельзя без пляжного Иссык-Куля. Ведь именно с этим чаще всего ассоциируют нашу жемчужину. Фотографии с отдыха прислал Дуйшен Исмаилов.

И не забываем о южном береге Иссык-Куля, который для многих в последние годы становится все привлекательнее для отдыха. Недалеко от поселка Каджи-Сай свои фотографии сделал Алмаз Батырканов.

Теперь перенесемся на юг республики, в живописное ущелье Чичкан. Именно там снял видео Урмат Чырмашев.

Двигаемся дальше на юг — до Ноокатского района. Именно там, в зоне отдыха «Кара-Кой» фотографировал свои пейзажи Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, наше очередное путешествие по Кыргызстану вам понравилось. Кстати, не забывайте, что можно стать не только его участником, но и автором. Сделать это не сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162883/
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